Новый тренер «Салавата» Ламса пообещал миксовать русский и финский хоккей

23 Июль 2020 2020-07-23T17:58:46+03:00

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса пообещал в следующем сезоне миксовать финский и русский хоккей.

Напомним, что сразу после официального объявления окончания сезона КХЛ в руководстве башкирского клуба объявили о довольно странном решении – место Николая Цулыгина занял его ассистент Томи Ламса. До сих пор не до конца понятно, из-за чего воспитанника уфимского хоккея, который весьма успешно провел два сезона, внезапно сделали помощником главного тренера.

В преддверие нового сезона Томи Ламса дал интервью КХЛ, в котором рассказал, как будет играть «Салават». Здесь стоит отметить, что Ламсу в Уфу привез Эррка Вестерлунд, у которого, по признанию самого тренера, возникли проблемы с русским менталитетом.

- Тогда мы совсем знали, что значит работать в России. Эркка практиковал финский стиль и менталитет. За три года работы в «Салавате» случались разные ситуации. Теперь я знаю игроков, игроки знают меня. Я стал разбираться в русской культуре. Буду использовать микст русского менталитета с финскими специями, - рассказал главный тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU