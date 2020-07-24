2020-07-23T20:58:56+03:00
Происшествия

Житель Башкирии утонул на глазах у очевидцев во время чистки берега озера

У мужчины случился приступ эпилепсии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина упал в озера из-за приступа эпилепсииМужчина упал в озера из-за приступа эпилепсии
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В Бирском районе Башкирии из-за приступа эпилепсии утонул мужчина. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Трагический случай произошел на озере Сокарево, в ста метрах от села Березовки. Днем 66-летний мужчина пришел на водоем, чтобы почистить берег от тины. В какой-то момент он почувствовал себя неважно и упал на глазах у очевидцев в воду. Спасти его никто не мог. После того как пенсионера достали из воды, стало известно, что у него случился приступ эпилепсии.

На место происшествия выезжали правоохранители из ОВД и Следственного комитета. Они направили тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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