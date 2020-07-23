2020-07-23T16:08:02+03:00
Происшествия

Уфимка обнаружила на подоконнике своей квартиры куницу

На место пришлось вызывать спасателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ Уфафото: УГЗ Уфа
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Жительница Уфы, проживающая в одном из домов по улице Свободы, обнаружила на подоконнике своей квартиры куницу. О курьезном случае рассказали в Управлении гражданской защиты.

Горожанка поначалу даже не смогла признать в диком зверьке символ башкирской столицы. Испугавшись, она заперла кухню, в которую прошмыгнуло животное, и позвонила в службу 112.

Когда сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы прибыли, сразу животное найти не смогли: видимо, поняв, что его заметили, зверек затаился. Обнаружили специалисты пушистого гостя под газовой плитой», – передали в УГЗ.

Поймать юркого хищника оказалось нелегко. Он нашел пути отхода в ванную комнату по трубам и сбегал туда всякий раз, когда спасатели пытались его достать из-под кухонного гарнитура. Очередная попытка все же увенчалась успехом. Сотрудники поместили зверька в переноску, вывезли в лесопосадку и отпустили на свободу.

В Уфе спасатели поймали куницу // 23.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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