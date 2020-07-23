2020-07-23T20:24:06+03:00
Спорт

Александра Беленова из «Уфы» признали лучшим голкипером по количеству «сухих» матчей

Голкпипер обошел Акинфеева и Лунева
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Александра Беленова из «Уфы» признали лучшим голкипером по количеству «сухих» матчейАлександра Беленова из «Уфы» признали лучшим голкипером по количеству «сухих» матчейФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Российская премьер-лига признала Александра Беленова лучшим вратарем сезона по количеству проведенных «сухих» матчей.

Всего в этом необычном футбольном сезоне, прерванном на паузу из-за COVID-19, Александр Беленов отыграл 13 матчей, в которых не пропустил ни одного гола. Столько же «сухарей» в копилке Игоря Акинфеева из ЦСКА и Юрия Дюпина из «Рубина». По 9 игр без пропущенных мячей отыграли Андрей Лунев из «Зенита» и Матвей Сафонов из «Краснодара».

Своих двух конкурентов 33-летний голкипер обошел благодаря тому, что провел на поле меньше времени – соответственно, его игру и умения признали лучшими.

Напомним, что в прошлую среду, 22 июля, «Уфа» закончила сезон РПЛ 19/20 на 9 месте турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александра Беленова из «Уфы» признали лучшим голкипером по количеству «сухих» матчей
В башкирской больнице после удара током скончался 24-летний парень
Новый тренер «Салавата» Ламса пообещал миксовать русский и финский хоккей
Труп жителя Башкирии с семью ножевыми ранениями и проломленной головой пролежал в квартире два дня
В отставке гендира «Спартака» неожиданно нашли след топ-модели из Башкирии
Уфимка обнаружила на подоконнике своей квартиры куницу
«Госавтоинспекции в одиночку не справиться»: Динар Гильмутдинов обратился к жителям Башкирии с просьбой
Как обеспечить максимальную безопасность, при покупке недвижимости
Эксперты из Башкирии спрогнозировали развитие пандемии коронавируса
Под Уфой сильно пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и сбежал, оставив машину
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили рост количества больных пневмонией
За полгода порог заболеваемости пневмонией в Башкирии превышен не был – Минздрав
В ближайшие дни погоду в Башкирии будет определять черноморский циклонический вихрь
В заброшенной военной части Башкирии обнаружили бутылку с необычным посланием
Ляйсан Утяшева показала вертикальный шпагат в башкирской глубинке
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
У разнорабочего из Башкирии украли золото на 400 тысяч рублей