Александра Беленова из «Уфы» признали лучшим голкипером по количеству «сухих» матчей

23 Июль 2020 2020-07-23T20:24:06+03:00

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Российская премьер-лига признала Александра Беленова лучшим вратарем сезона по количеству проведенных «сухих» матчей.

Всего в этом необычном футбольном сезоне, прерванном на паузу из-за COVID-19, Александр Беленов отыграл 13 матчей, в которых не пропустил ни одного гола. Столько же «сухарей» в копилке Игоря Акинфеева из ЦСКА и Юрия Дюпина из «Рубина». По 9 игр без пропущенных мячей отыграли Андрей Лунев из «Зенита» и Матвей Сафонов из «Краснодара».

Своих двух конкурентов 33-летний голкипер обошел благодаря тому, что провел на поле меньше времени – соответственно, его игру и умения признали лучшими.

Напомним, что в прошлую среду, 22 июля, «Уфа» закончила сезон РПЛ 19/20 на 9 месте турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU