«Госавтоинспекции в одиночку не справиться»: Динар Гильмутдинов обратился к жителям Башкирии с просьбой

23 Июль 2020 2020-07-23T15:27:22+03:00

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Главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов записал обращение, в котором призвал граждан помочь с выявлением пьяных водителей на дорогах. Запись появилась на страницах соцсетей главы силового ведомства.

По словам начальника региональной ГИБДД, «аварийность из-за нетрезвых водителей вызывает серьезную тревогу». В этом году по их вине произошло 168 ДТП, в которых 24 человек погибли и 215 – оказались на больничной койке. Только за этот год было выявлено 8,5 тысячи нетрезвых автомобилистов, в их числе есть и те, кто повторно сел за руль в пьяном состоянии. Они привлекаются к уголовной ответственности.

«Госавтоинспекции в одиночку не справиться. Необходимо участие всех вас, дорогие друзья, – говорит Гильмутдинов в своем обращении. – В ваших силах отговорить близких, родных, знакомых садиться за руль после употребления спиртного, даже, как ошибочно принято считать, легкого. Убедите их или даже вынудите не совершать фатальных ошибок. Также сообщайте в полицию о таких водителях – мы примем меры для их отстранения от управления транспортом. Создадим невыносимые условия для водителей, управляющих в состоянии алкогольного опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU