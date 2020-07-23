Под Уфой сильно пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и сбежал, оставив машину
В селе Юматово Уфимского района Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и сбежал, бросив автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел минувшим вечером, 22 июля, на улице Парковой. Мужчина на вазовской «одиннадцатой» совершил наезд на 64-летнего сельчанина, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.
«В результате пешеход скончался на месте аварии. Водитель, бросив автомобиль, скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Им оказался 47-летний местный житель», – передали в ГИБДД.
Как оказалось, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители проводят разбирательство по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU