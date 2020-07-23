2020-07-23T14:34:21+03:00
Происшествия

Под Уфой сильно пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и сбежал, оставив машину

Инцидент произошел в селе Юматово
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В селе Юматово Уфимского района Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и сбежал, бросив автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел минувшим вечером, 22 июля, на улице Парковой. Мужчина на вазовской «одиннадцатой» совершил наезд на 64-летнего сельчанина, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

«В результате пешеход скончался на месте аварии. Водитель, бросив автомобиль, скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. Им оказался 47-летний местный житель», – передали в ГИБДД.

Как оказалось, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители проводят разбирательство по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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