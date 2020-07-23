В ближайшие дни погоду в Башкирии будет определять черноморский циклонический вихрь

23 Июль 2020 2020-07-23T13:03:52+03:00

«Небывалые дожди», по словам синоптиков, пришли в республику после аномальной жары

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В ближайшие два дня погоду в Башкирии будет определять черноморский циклонический вихрь. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.

После затяжной жары, по словам синоптиков, в республику пришли «небывалые дожди». За день 22 и ночь 23 июля на территории Башкирии выпало от двух до 83 мм осадков.

«Сильные ливни и продолжительные дожди накрыли юго-восточные районы: в Старосубхангулово отмечено 40 мм, Тукане 42 мм, Кананикольском 64 мм, Сибае 53 мм, Акъяре 60 мм, Зилаире 82 мм. В Зауралье на сегодняшний день выпало 150-160 % нормы за месяц, – передали синоптики. – В северо-западной половине Башкирии количество осадков за составило от 2 до 15 мм».

В течение сегодняшнего дня зона сильных осадков будет смещаться на север и северо-запад Башкирии. Именно там дожди будут наиболее интенсивными.

Дневная температура воздуха в республике до конца недели сохранится в рамках 20-25° тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU