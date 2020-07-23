2020-07-23T10:41:25+03:00
Общество

В Башкирии вступил в силу закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах

Просьбы ввести эту меры поступали законодателям от избирателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
За курение кальянов в общественных местах будут карать штрафамиЗа курение кальянов в общественных местах будут карать штрафамиФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии в силу вступил закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах. Поправки внесены в республиканский кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сумма штрафов для нарушителей составит 500 рублей. За повторный проступок – тысячу. Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, «мера нацелена на защиту здоровья некурящих граждан от негативного воздействия табачного дыма».

«Просьбы ввести подобный запрет неоднократно поступали к нам от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Мы рассчитываем, что закон будет выполнять профилактическую функцию и сдержит потенциальных нарушителей», – сказал парламентарий.

Перечень общественных мест, где запрещено курить кальяны:

– парки и скверы;

– подземные и надземные переходы, гаражи и парковки;

– площади, набережные;

– остановки общественного транспорта;

– площадки для отдыха, туризма, занятий спортом;

– площадки культурных, театральных, концертных, спортивных и общественно-политический мероприятий на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили рост количества больных пневмонией
За полгода порог заболеваемости пневмонией в Башкирии превышен не был – Минздрав
В ближайшие дни погоду в Башкирии будет определять черноморский циклонический вихрь
При разборе воинской части в Башкирии обнаружили бутылку с посланием полувековой давности
Ляйсан Утяшева показала вертикальный шпагат в башкирской глубинке
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
У разнорабочего из Башкирии украли золото на 400 тысяч рублей
18-летнего парня из Башкирии приговорили к 5,5 годам тюрьмы за участие в террористической ячейке и попытке вербовки
За сутки коронавирус подтвердился у 37 жителей Башкирии
В Башкирии вступил в силу закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах
Компенсация за отдых в Башкирии: как работает новая программа
На обновление траснпортной развязки в Уфе власти готовы потратить почти 900 млн рублей
Абитуриенту-2020: стань студентом БАГСУ!
Скандальная общественница из Башкирии объяснила видео, в котором приставала к молодым девушкам
Два человека погибли в Башкирии после падения «Приоры» с моста в реку
В Уфе меценат передал в больницу аппарат ИВЛ
По пути к лесному пожару в Башкирии погиб волонтер
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование на УМПО, где коронавирусом заразилось 182 сотрудника
После своего никаха Гульназ Асаева сделала заявление для своей аудитории
Поиски пропавшей по пути на работу уфимки завершились трагедией
На глазах у ребенка в районе уфимского Парка Победы утонул мужчина
На проходной Роспотребнадзора в Уфе неизвестный оставил банку с угрожающим посланием
«Сначала еще тяжело дышала»: в Башкирии родственники погибшей в ДТП женщины просят откликнуться очевидцев
«Творение рук человеческих»: в одном из районов Башкирии массового гибнет рыба
В Башкирии ищут мужчину, который показал половой орган восьмикласснице
Роспотребнадзор Башкирии назвал больницы, в которых введен карантин по коронавирусу
«Мы достойно прошли этот путь»: Радий Хабиров – о том, как Башкирия встретила пандемию коронавируса