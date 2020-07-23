В Башкирии вступил в силу закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах

23 Июль 2020 2020-07-23T10:41:25+03:00

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В Башкирии в силу вступил закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах. Поправки внесены в республиканский кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сумма штрафов для нарушителей составит 500 рублей. За повторный проступок – тысячу. Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, «мера нацелена на защиту здоровья некурящих граждан от негативного воздействия табачного дыма».

«Просьбы ввести подобный запрет неоднократно поступали к нам от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Мы рассчитываем, что закон будет выполнять профилактическую функцию и сдержит потенциальных нарушителей», – сказал парламентарий.

Перечень общественных мест, где запрещено курить кальяны:

– парки и скверы;

– подземные и надземные переходы, гаражи и парковки;

– площади, набережные;

– остановки общественного транспорта;

– площадки для отдыха, туризма, занятий спортом;

– площадки культурных, театральных, концертных, спортивных и общественно-политический мероприятий на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU