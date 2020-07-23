В Башкирии вступил в силу закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах
В Башкирии в силу вступил закон о штрафах за курение кальянов в общественных местах. Поправки внесены в республиканский кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сумма штрафов для нарушителей составит 500 рублей. За повторный проступок – тысячу. Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, «мера нацелена на защиту здоровья некурящих граждан от негативного воздействия табачного дыма».
«Просьбы ввести подобный запрет неоднократно поступали к нам от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Мы рассчитываем, что закон будет выполнять профилактическую функцию и сдержит потенциальных нарушителей», – сказал парламентарий.
Перечень общественных мест, где запрещено курить кальяны:
– парки и скверы;
– подземные и надземные переходы, гаражи и парковки;
– площади, набережные;
– остановки общественного транспорта;
– площадки для отдыха, туризма, занятий спортом;
– площадки культурных, театральных, концертных, спортивных и общественно-политический мероприятий на открытом воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU