Компенсация за отдых в Башкирии: как работает новая программа

23 Июль 2020 2020-07-23T10:38:41+03:00

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Туристы, приехавшим на отдых в Башкирию, могут получить до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Госкомтуризма республики Салават Нафиков.

«Наша республика вошла в число регионов, отдых в которых с августа месяца и до конца этого года, будет субсидироваться государством. Туристы, которые приедут к нам из других регионов, и жители Башкортостана, кто будет отдыхать в республике получат компенсацию до 15 тысяч рублей», – написал чиновник.

Нафиков отметил, что для получения компенсации за отдых в Башкирии 2020 нужно расплачиваться картой «МИР» и «выбирать тур продолжительностью не менее пяти ночей».

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ В БАШКИРИИ - ТУРИСТЫ ПОЛУЧАТ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Правительство России придумало схему поддержки туристической отрасли в период пандемии. Как рассказал премьер Михаил Мишустин, на компенсации от 5 до 15 тысяч рублей для путешествующих внутри страны туристов выделено 15 млрд рублей.

Согласно распоряжению правительства, при стоимости тура от 25 тысяч рублей кэшбек составит 5 тысяч рублей, от 50 тысяч рублей – 10 тысяч рублей и от 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей. Компенсацию смогут получить до трех миллионов человек.

О том, как получить кэшбек, написали наши коллеги из «kp.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU