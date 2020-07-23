На обновление траснпортной развязки в Уфе власти готовы потратить почти 900 млн рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T09:59:14+03:00

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На обновление развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди власти заложили почти 900 млн рублей. На портале госзакупок был объявлен аукцион по отбору подрядчика.

Начальная стоимость контракта составила 892,8 млн рублей. Деньги выделены из двух бюджетов: республиканского и городского. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 августа.

Исполнитель должен будет выполнить все работы до 31 августа 2022 года. Ему предстоит обновить асфальт, обочины, дорожные знаки, разметку, переустроить дождевые канализации и инженерные сети. В общей сложности будет обновлено 1895 метров основных улиц. После реконструкции интенсивность движения составит 203,6 тысяч автомобилей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU