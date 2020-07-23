Два человека погибли в Башкирии после падения «Приоры» с моста в реку

23 Июль 2020 2020-07-23T08:51:18+03:00

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Минувшим вечером, 22 июля, в Аскинском района Башкирии после падения легковушки в реку погибли два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дорожный инцидент случился на улице Лесной деревни Амирово. 33-летний местный житель на «Ладе Приора» при проезде реки Бияваш вылетел с моста. Машина приземлилась на крышу и салон залило водой. Водитель и его 32-летняя пассажирка из Ермекеевского района скончались на месте происшествия.

Всего за 22 июля на дорогах Башкирии было зафиксировано 18 аварий, в которых четыре человека погибли и 16 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU