2020-07-23T08:51:18+03:00
Происшествия

Два человека погибли в Башкирии после падения «Приоры» с моста в реку

Скончались водитель и его пассажирка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Минувшим вечером, 22 июля, в Аскинском района Башкирии после падения легковушки в реку погибли два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дорожный инцидент случился на улице Лесной деревни Амирово. 33-летний местный житель на «Ладе Приора» при проезде реки Бияваш вылетел с моста. Машина приземлилась на крышу и салон залило водой. Водитель и его 32-летняя пассажирка из Ермекеевского района скончались на месте происшествия.

Всего за 22 июля на дорогах Башкирии было зафиксировано 18 аварий, в которых четыре человека погибли и 16 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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