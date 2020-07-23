2020-07-22T20:02:29+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей по пути на работу уфимки завершились трагедией

Спустя неделю тело женщины обнаружили неподалеку от озера
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Уфе прекращены поиски 54-летней жительницы Демского района Фирдаус А. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», спустя неделю после пропажи тело женщины обнаружили случайные прохожие в 800 метрах от озера Карьерное. По данным собеседника, уфимка решила добровольно уйти из жизни. Что стало причиной такого поступка – сейчас предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что Фирдаус А. пропала рано утром 14 июля, когда пошла на работу (женщина работала уборщицей в магазине канцтоваров), но домой так и не вернулась, а на звонки не отвечала. Обеспокоенные родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». Неделю шли поиски, но завершились они печально.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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