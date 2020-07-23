Поиски пропавшей по пути на работу уфимки завершились трагедией
В Уфе прекращены поиски 54-летней жительницы Демского района Фирдаус А. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», спустя неделю после пропажи тело женщины обнаружили случайные прохожие в 800 метрах от озера Карьерное. По данным собеседника, уфимка решила добровольно уйти из жизни. Что стало причиной такого поступка – сейчас предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, что Фирдаус А. пропала рано утром 14 июля, когда пошла на работу (женщина работала уборщицей в магазине канцтоваров), но домой так и не вернулась, а на звонки не отвечала. Обеспокоенные родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт». Неделю шли поиски, но завершились они печально.
«КП-Уфа» приносит соболезнования родным женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU