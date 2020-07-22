«Сначала еще тяжело дышала»: в Башкирии родственники погибшей в ДТП женщины просят откликнуться очевидцев

Фото: ГИБДД по РБ

20 июля в Белебее, на улице Советской, неподалеку от ДОСААФ, произошло смертельное ДТП – манипулятор сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На помощь пострадавшей бросились очевидцы – вызвали скорую и сотрудников ГИБДД, но женщина скончалась по дороге в больницу.

- Когда проезжал мимо, остановился. У нее рваная рана на ноге была и ушибов море. Кость даже видна была. Но скорую вызвали не сразу – то ли не дозвонились, то ли еще что. Она там так тяжело дышала, - вспоминает очевидец аварии Александр К.

А вот родные погибшей женщины уверены, что их близкого человека сбил совершенно другой автомобиль, который скрылся с места аварии. Именно поэтому они сейчас ищут очевидцев и записи с видеорегистраторов, чтобы восстановить всю картину произошедшего.

- Если кто-то располагает хоть какой-то информацией с видеорегистратора или, может, кто запомнил номера легковой машины или был очевидцем всей трагедии – напишите, пожалуйста. Вознаграждение гарантируется, - написала в местных «подслушках» в соцсетях Нина Н.

Если и вам что-то известно о данном ДТП, просьба сообщить в редакцию «КП-Уфа».