«Творение рук человеческих»: в одном из районов Башкирии массового гибнет рыба

Мертвая рыба лежит вдоль берегов реки // скриншот видео

В реке Карламан, рядом с деревней Новоакташево Кармаскалинского района массово погибла рыба. Об этом в социальных сетях рассказала уфимка Анастасия Комарова. Она прикрепила к сообщению видео, которое 22 июля заснял ее дядя на месте происшествия.

Мужчина пришел порыбачить, но когда увидел вдоль берегов сотни вымерших сорожек и карасей, то понял, что ловить здесь уже нечего. Он достал телефон и зафиксировал массовый мор.

Предполагаемое место гибели рыб // фото: гугл карты

«Творение рук человеческих. Живите, люди, радуйтесь, что натворили. Кому «спасибо» сказать? Пивзаводу? Поселку Кармаскалы? Или Нептун рассердился? В этом году я сюда не ходок», – говорит мужской голос за кадром.

По словам рыбака, вода в реке «ушла метра на два от берега». С чем именно связана гибель речной фауны, должны установить специалисты Минэкологии.