2020-07-22T19:22:48+03:00
Происшествия

На проходной Роспотребнадзора в Уфе неизвестный оставил банку с угрожающим посланием

Госкомитет по ЧС взял подозрительный предмет на экспертизу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Здание Управления Роспотребнадзора // фото: гугл картыЗдание Управления Роспотребнадзора // фото: гугл карты
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В Уфе неизвестный своеобразным образом скрасил будни сотрудников Управления Роспотребнадзора. Днем 21 июля он оставил на проходной ведомства в здании на улице Зорге металлическую банку с надписью «Осторожно имеются радиационные отходы, диацид». О странном происшествии поведал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Они изъяли банку для проведения экспертизы. Эвакуацию было решено не проводить. Установленная на территории Управления ведомства камера зафиксировала мужчину, который оставил подозрительный предмет. Сейчас его ищут сотрудники правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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