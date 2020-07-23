У разнорабочего из Башкирии украли золото на 400 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T11:49:25+03:00

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В башкирском городе Кумертау у разнорабочего из квартиры выкрали золото на 400 тысяч рублей. Об этом рассказали собственный источник «КП-Уфа»

37-летний мужчина обратился в полицию утром 21 июля. Он сообщил, что в его жилище «путем отжатия входной двери» проник неизвестный и вынес дорогостоящие украшения. Сам потерпевший в это время был на работе.

На месте преступления правоохранители нашли следы обуви, рук и материи, которые принадлежат предполагаемым злоумышленникам. Кроме того, полицейские изъяли видеозапись, которая зафиксировала преступников. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU