Роспотребнадзор Башкирии назвал больницы, в которых введен карантин по коронавирусу
Роспотребнадзор Башкирии назвал больницы, в которых введен частичный карантин по коронавирусу. В списке значатся три медучреждения, причем в двух них ограничительные мероприятия начали действовать в один день – 17 июля.
В перечень карантинных лечебниц вошли:
– РКБ имени Куватова (ограничительные мероприятия введены в акушерско-гинекологическом отделении с 8 июля);
– Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (отделение реанимации и операционный блок с 17 июля);
– Верхне-Татышлинская ЦРБ (терапевтическое отделение с 17.07.2020).
Напомним, по состоянию на 22 июля коронавирус в Башкирии был обнаружен более чем у 6,4 тысячи жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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