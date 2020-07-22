Роспотребнадзор Башкирии назвал больницы, в которых введен карантин по коронавирусу

22 Июль 2020 2020-07-22T17:28:35+03:00

Карантин в отделе РКБ, введенный 8 июля, все еще действует Фото: Алексей БУЛАТОВ

В списке значатся три медучреждения, в двух из них ограничения начали действовать в один день

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Роспотребнадзор Башкирии назвал больницы, в которых введен частичный карантин по коронавирусу. В списке значатся три медучреждения, причем в двух них ограничительные мероприятия начали действовать в один день – 17 июля.

В перечень карантинных лечебниц вошли:

– РКБ имени Куватова (ограничительные мероприятия введены в акушерско-гинекологическом отделении с 8 июля);

– Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (отделение реанимации и операционный блок с 17 июля);

– Верхне-Татышлинская ЦРБ (терапевтическое отделение с 17.07.2020).

Напомним, по состоянию на 22 июля коронавирус в Башкирии был обнаружен более чем у 6,4 тысячи жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU