«Чтобы жить так, как мне нравится»: девушка с Урала выставила на продажу свою девственность

22 Июль 2020 2020-07-22T14:04:34+03:00

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В соседней Челябинской области 21-летняя девушка Виктория выставила на продажу свою девственность. Объявление опубликовано на специальном сайте эскорт-услуг. Они прикрепила к нему несколько фотографий и видео, в котором объяснила, почему решилась на такой шаг. Об аукционе прознали в родном городе девушки, и теперь она пытается удалить сообщение.

«Меня зовут Виктория, мне 21 год, – цитирует слова девушки на видео-презентации самой себя «КП-Челябинск». – Я хочу продать свою девственность, чтобы жить так, как мне нравится, быть счастливой, путешествовать, развиваться, открыть собственный бизнес и, конечно, помочь своей семье».

Начальная стоимость невинности Виктории оценена в 50 тысяч евро. Пользователи сайта могут повышать ставку до тех пока, пока девушке не понравится сумма. По правилам сервиса, Виктория должна встретиться с победителем в Германии, где будут подписаны все необходимые бумаги, после чего пара проведет ночь в отеле.

фото: соцсети

Виктория живет в Магнитогорске. Слухи об объявлении расползлись мгновенною. После этого началась травля, и теперь девушка пытается удалить свой лот – но безуспешно. Коллегам из «КП-Челябинск» она рассказала, что изначально сделала это «по приколу»

«Все это – не больше, чем пранк, – рассказывает Виктория. – Да, очень жесткий. К сожалению, так получилось, что это все вышло за рамки. Я должна была удалить анкету очень давно, я писала в агентство, у меня есть переписки и скрины, но анкету до сих пор не удаляют. На самом деле эта информация неверная, ничего такого я не хочу».

Девушка отказалась давать интервью, потому что «уже столько натерпелась из-за этой шутки». Сейчас ее поддерживают близкие, которые «знают, для чего это было».

ИСТОЧНИК KP.RU