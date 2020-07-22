Жителя Башкирии задержали за секс со школьницей на берегу реки

22 Июль 2020 2020-07-22T12:54:00+03:00

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В Чекмагушевском районе Башкирии за секс со школьницей задержали 19-летнего парня. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как передал собеседник, днем 21 июля в полицию обратилась бабушка 14-летней девочки. Пенсионерка рассказала, что еще 10 июня на берегу реки рядом с одной из деревень района ее внучка «неоднократно и по обоюдному согласию» вступила в половую связь с молодым человеком. Пожилая женщина заявилась к правоохранителям накануне дня рождения школьницы. По всей видимости, семиклассница долгое время держала произошедшее в секрете, однако в какой-то момент проговорилась.

Подозреваемым занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они задержали и доставили его в местный следственный комитет, где парень дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU