2020-07-22T12:54:00+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии задержали за секс со школьницей на берегу реки

В полицию обратилась бабушка 14-летней девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Школьница вступила в половую связь с совершеннолетним парнем возле рекиШкольница вступила в половую связь с совершеннолетним парнем возле рекиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Чекмагушевском районе Башкирии за секс со школьницей задержали 19-летнего парня. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как передал собеседник, днем 21 июля в полицию обратилась бабушка 14-летней девочки. Пенсионерка рассказала, что еще 10 июня на берегу реки рядом с одной из деревень района ее внучка «неоднократно и по обоюдному согласию» вступила в половую связь с молодым человеком. Пожилая женщина заявилась к правоохранителям накануне дня рождения школьницы. По всей видимости, семиклассница долгое время держала произошедшее в секрете, однако в какой-то момент проговорилась.

Подозреваемым занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они задержали и доставили его в местный следственный комитет, где парень дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе после режима самоизоляции резко увеличился спрос за новостройки
«Готовы к любому исходу, но надежда есть всегда»: в Башкирии продолжаются поиски пропавшей школьницы
Семейная квартира и кладовка в подарок
Курбан-Байрам 2020 в Уфе: список адресов и площадок для жертвоприношений
30% жилья в стране строят по эскроу
Клиенты Сбербанка в Башкирии могут приобрести товар в кредит на кассе более чем в 60 магазинах республики
ВТБ запускает новую Travel-карту
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
«Чтобы жить так, как мне нравится»: девушка с Урала выставила на продажу свою девственность
Ночью в Башкирии подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку
Жителя Башкирии задержали за секс со школьницей на берегу реки
Стало известно, где в Башкирии произошло больше всего лесных пожаров
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру
Радий Хабиров рассказал, за кем в Башкирии будущее
В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней
40 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе пройдет очень сильный ливень
До конца недели в Уфе на ночь будут перекрывать дорогу на улице Ленина
Лесной пожар на двух тысячах гектаров в Башкирском природном заповеднике ликвидирован