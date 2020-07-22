Радий Хабиров рассказал, за кем в Башкирии будущее

22 Июль 2020 2020-07-22T11:17:34+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров уверен, что будущее за «активными и прогрессивно мыслящими» молодыми людьми в сельском хозяйстве. Он написал об этом в социальных сетях после того, как посетил яблоневый сад в Чишминском районе, 11 гектаров которого в прошлом году заложили сотрудники местного питомника.

Хабиров рассказал, что в планах у республики до 2034 года высадить яблони на площади в тысячу гектаров. На выполнение этой цели в Башкирии действуют федеральные и региональные программы.

«Но что важно – в сельском хозяйстве сейчас много молодых людей, активных и прогрессивно мыслящих. Уверен, за ними будущее. А мы поможем и поддержим», – заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU