В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней
В Янаульском районе Башкирии в деревне Каймашабаш накануне произошло громкое происшествие – 58-летний мужчина приковал свою супругу к металлической цепи и издевался над ней в собственном доме. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».
Известно, что мужчина удерживал ее на протяжении почти трех часов и жестоко избивал ее, а затем поспешил скрыться. Несчастная от подачи заявления отказалась. Но правоохранители все же разыскивают изверга. Мужчина был ранее судим по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил собеседник.
С места происшествия полицейские изъяли металлическую цепь со скобой и с навесным замком, к которой была прикована женщина, волосы потерпевшей, ножницы, женский халат, напильник.
ИСТОЧНИК KP.RU