2020-07-22T10:49:27+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней

Несчастная от подачи заявления в полицию отказалась
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина был ранее судим по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил собеседник.Мужчина был ранее судим по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил собеседник.
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В Янаульском районе Башкирии в деревне Каймашабаш накануне произошло громкое происшествие – 58-летний мужчина приковал свою супругу к металлической цепи и издевался над ней в собственном доме. Об этом сообщил собственный источник «КПУфа».

Известно, что мужчина удерживал ее на протяжении почти трех часов и жестоко избивал ее, а затем поспешил скрыться. Несчастная от подачи заявления отказалась. Но правоохранители все же разыскивают изверга. Мужчина был ранее судим по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил собеседник.

С места происшествия полицейские изъяли металлическую цепь со скобой и с навесным замком, к которой была прикована женщина, волосы потерпевшей, ножницы, женский халат, напильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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