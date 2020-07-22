В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней

22 Июль 2020 2020-07-22T10:49:27+03:00

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В Янаульском районе Башкирии в деревне Каймашабаш накануне произошло громкое происшествие – 58-летний мужчина приковал свою супругу к металлической цепи и издевался над ней в собственном доме. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что мужчина удерживал ее на протяжении почти трех часов и жестоко избивал ее, а затем поспешил скрыться. Несчастная от подачи заявления отказалась. Но правоохранители все же разыскивают изверга. Мужчина был ранее судим по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), уточнил собеседник.

С места происшествия полицейские изъяли металлическую цепь со скобой и с навесным замком, к которой была прикована женщина, волосы потерпевшей, ножницы, женский халат, напильник.

ИСТОЧНИК KP.RU