До конца недели в Уфе на ночь будут перекрывать дорогу на улице Ленина

22 Июль 2020 2020-07-22T10:05:32+03:00

В это время на одном из участков будут трудиться дорожные рабочие

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В Уфе до конца текущей недели на ночь будет полностью перекрываться проезжая часть на улице Ленина. Речь идет об участке от бульвара Ибрагимова до улицы Революционной.

В мэрии пояснили, что движение транспорта закроют «в связи с производственной необходимостью» – на отрезке запланированы дорожные работы. Ограничение начнут вводить с сегодняшнего вечера, 22 июля. По Ленина нельзя будет проехать в период с 22:00 до 6:00 вплоть до 27 июля.

В мэрии принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU