Остановку «Монумент дружбы» в Уфе перенесли на другое место
В Уфе накануне, 21 июля, была перенесена остановка общественного транспорта «Монумент дружбы». Об этом известила городская администрация.
Остановка по четной стороне улицы Сочинской пришлось сдвинуть на 150 метров в сторону проспекта Салавата Юлаева. Мера временная. Как пояснили в мэрии, это связано со строительством подземного перехода.
Маршрутка № 6 («Сипайловский – Телецентр») по пути в Сипайлово будет забирать и высаживать пассажиров на остановке «Троицкая площадь» (по улице Октябрьской Революции). Следующим пунктом будет уже не «Монумент Дружбы», а «Аптека №2».
Столичная администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU