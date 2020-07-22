2020-07-22T08:25:40+03:00
Общество

Остановку «Монумент дружбы» в Уфе перенесли на другое место

Ее расположили ближе к проспекту Салавата Юлаева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: гугл картыфото: гугл карты
Изменить размер текста:

В Уфе накануне, 21 июля, была перенесена остановка общественного транспорта «Монумент дружбы». Об этом известила городская администрация.

Остановка по четной стороне улицы Сочинской пришлось сдвинуть на 150 метров в сторону проспекта Салавата Юлаева. Мера временная. Как пояснили в мэрии, это связано со строительством подземного перехода.

Маршрутка № 6 («Сипайловский – Телецентр») по пути в Сипайлово будет забирать и высаживать пассажиров на остановке «Троицкая площадь» (по улице Октябрьской Революции). Следующим пунктом будет уже не «Монумент Дружбы», а «Аптека №2».

Столичная администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Остановку «Монумент дружбы» в Уфе перенесли на другое место
В Уфе задержали мужчину, изнасиловавшего 56-летнюю горожанку
Источник «КП-Уфа»: «Из-за жары уфимский морг просто переполнен»
В Уфе неизвестный напал на школьника и вымогал у него деньги
При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали пять человек
В Башкирии найден карантинный вредитель бахчевых культур
В Минздраве Башкирии рассказали, когда поликлиники начнут проводить плановый медосмотр
«Перестаньте названивать!»: Гульназ Асаеву и ее жениха атаковали вопросами про никах
Сотрудникам ГИБДД Башкирии из-за коронавируса выделено 19 тысяч перчаток и 8800 масок
В Уфе бармен на пляже спас двоих человек, ушедших под воду
В Уфе произошла очередная трагедия на воде: на глазах у родителей утонул ребенок
«Отключайте, других нет вариантов»: власти Уфы готовы лишить газоснабжения сотни жилых домов
«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль
МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся ветре, грозе и граде
Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии
До осени 2021 года закрыт проезд на нескольких участках улицы в центре Уфы
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, с чем связан рост заболевших пневмонией