Остановку «Монумент дружбы» в Уфе перенесли на другое место

22 Июль 2020 2020-07-22T08:25:40+03:00

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В Уфе накануне, 21 июля, была перенесена остановка общественного транспорта «Монумент дружбы». Об этом известила городская администрация.

Остановка по четной стороне улицы Сочинской пришлось сдвинуть на 150 метров в сторону проспекта Салавата Юлаева. Мера временная. Как пояснили в мэрии, это связано со строительством подземного перехода.

Маршрутка № 6 («Сипайловский – Телецентр») по пути в Сипайлово будет забирать и высаживать пассажиров на остановке «Троицкая площадь» (по улице Октябрьской Революции). Следующим пунктом будет уже не «Монумент Дружбы», а «Аптека №2».

Столичная администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU