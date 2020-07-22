2020-07-22T07:54:29+03:00
Происшествия

В Уфе задержали мужчину, изнасиловавшего 56-летнюю горожанку

Женщина возвращалась домой с работы, когда на нее напали
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следствие предъявило мужчине обвинениеСледствие предъявило мужчине обвинение
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В Уфе задержали 28-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 56-летней горожанки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным правоохранительного ведомства, преступление произошло 20 июля, когда женщина возвращалась домой с работы. Насильник напал на нее на улице в микрорайоне Затон. После совершенного преступления подозреваемый скрылся с места происшествия. Силами следователей СК и полицейских его удалось найти и задержать в кратчайшие сроки.

Мужчине предъявили обвинение. Суд решил оставить его под стражей. Известно, что ранее задержанного судили за хищение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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