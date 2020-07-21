В Уфе бармен на пляже спас двоих человек, ушедших под воду

21 Июль 2020 2020-07-21T16:48:35+03:00

На берегу тем утром было около 10 человек, но вызволять людей пришлось именно Максиму

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Бармен уфимского пляжа «Солнечный» вытащил из реки двоих утопавших. О подвиге 21-летнего Максима Попова стало известно благодаря социальным сетях. Один из очевидцев поблагодарил парня за самоотверженность и героизм.

Инцидент произошел около семи часов утра 20 июля. К этому времени на пляж уже начали стягиваться люди. На работу пришел и бармен Максим. Он протирал стойку, когда к нему подбежала коллега-официантка с криком о том, что в реке Белой тонут два человек. Максим, не раздумывая ни минуты через стойку бару, снял на бегу с себя одежду и кинулся спасать утопающих – молодого человека и девушку.

Проще всего было с девушкой – Максим просто подтолкнул ее ближе к берегу, где она смогла ощутить под ногами дно. Вытащить второго человека оказалось сложнее – он был крупнее своего спасителя и тащил его на дно. Несмотря на это бармен смог справиться и с ним. Он доставил молодого человека на берег и передал его медикам. Примечательно, что в этот момент на берегу было с десяток человек, однако никто из них даже не попытался помочь парню.

После того как новость о поступке Максима стала достоянием общественности, уфимцы начали просить МЧС вручить парню награду.

ИСТОЧНИК KP.RU