В Уфе неизвестный напал на школьника и вымогал у него деньги
Злоумышленника разыскивают
.
Изменить размер текста:
19 июля днем в отдел полиции в Кировском районе Уфы обратилась 35-летняя горожанка. Она заявила, что на улице Геофизиков на ее 16-летнего сына напал неизвестный и вымогал деньги. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».
Известно, что злоумышленник открыто похитил 600 рублей и требовал 2 000 рублей у подростка. С места происшествия правоохранители смогли изъять два следа обуви.
В данный момент ведется поиск злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статьям грабеж и вымогательство.
ИСТОЧНИК KP.RU