В Уфе неизвестный напал на школьника и вымогал у него деньги

22 Июль 2020 2020-07-21T22:32:31+03:00

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19 июля днем в отдел полиции в Кировском районе Уфы обратилась 35-летняя горожанка. Она заявила, что на улице Геофизиков на ее 16-летнего сына напал неизвестный и вымогал деньги. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».

Известно, что злоумышленник открыто похитил 600 рублей и требовал 2 000 рублей у подростка. С места происшествия правоохранители смогли изъять два следа обуви.

В данный момент ведется поиск злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статьям грабеж и вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU