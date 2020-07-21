«Отключайте, других нет вариантов»: власти Уфы готовы лишить газоснабжения сотни жилых домов

21 Июль 2020 2020-07-21T16:02:14+03:00

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В Уфе сотни жилых многоквартирных домов могут отключить от газоснабжения. Об этом стало известно на оперативном совещании в городской администрации, где с докладом выступил директор «Газпром Газораспределение Уфа» Ильфир Мулюков.

По словам чиновника, в башкирской столице есть проблемы с безопасной эксплуатацией газового оборудования. На сегодняшний день 640 домов из 4590 не имеют договоров на техническое обслуживание. Жильцы большей части многоэтажек – 636 – выбрали непосредственный способ управления.

«В администрации районов были направлены письма о необходимости заключения договоров. Также были направлены письма старшим по жилым домам, избравших непосредственный способ управления, о предстоящем отключении газа в связи с отсутствием договоров», – сказал Мулюков.

Он добавил, что в 3725 жилых домах истек срок эксплуатации газовых сетей – то есть им больше 30 лет с момента вывода.

«Жители тех домов, которые своевременно все эти работы провели, не должны быть заложниками тех, кто не желает выполнять требования. Все те меры, которые мы с вами предприняли в части информирования, уведомления по срокам, которые мы уже несколько раз переносили и согласовывали…если все эти меры уже предприняты, крайние меры тоже будет использоваться. Отключайте, других нет вариантов на сегодняшний день. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей», – отреагировал на доклад вице-мэр Салават Хусаинов.

ИСТОЧНИК KP.RU