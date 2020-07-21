2020-07-21T18:44:31+03:00
Общество

В Минздраве Башкирии рассказали, когда поликлиники начнут проводить плановый медосмотр

Для этого нужно выполнить рекомендации Роспотреднадзора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В полном объеме поликлиники Башкирии не работаютВ полном объеме поликлиники Башкирии не работают
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Министр здравоохранения Башкирии на брифинге ведомства по коронавирусной инфекции рассказал, когда в поликлиники республики возобновят плановый медицинский осмотр. По словам Максима Забелина, это случится только при переходе на третий этап снятия ограничений.

«В настоящее время у нас пока плановая работа поликлиник в полном объеме не возобновилась. Это связано с эпидситуацией – мы еще находимся на первом периоде, переходим на второй. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, возобновление плановых медицинских осмотров возможно только на третьем этапе», – пояснил Забелин.

Он добавил, что медицинские осмотры пока проводятся в рамках диспансерного наблюдения и выездной работы на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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