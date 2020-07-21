«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль

21 Июль 2020 2020-07-21T14:50:49+03:00

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В Кушнаренковском районе Башкирии, несмотря на действующие ограничения из-за коронавируса, с 17 по 19 июля проходил массовый музыкальный фестиваль в формате опен-эйр. Об этом в своем инстаграме сообщил врач-хирург Глеб Глебов.

«На базе отдыха «Даниловский парк» у нас проходил опен-эйр «Зеркало», где собралось 2400 человек в условиях пандемии. Я не понимаю, о чем думают люди? О чем думает администрация? Как вообще могли допустить такое мероприятие в условиях пандемии, в условиях того, что в больницах уже нет практически свободных мест? – возмущается доктор. – Нельзя этого делать. Страдают близкие, умирают люди – бабушки, дедушки, а у нас пир во время чумы. Для чего рискую я? Для чего рискуют мои коллеги? Чтобы 2400 человек собирались в одном месте и заражали друг друга?»

«Башинформ» со ссылкой на очевидцев пишет, что на мероприятии было меньше участников – порядка 400 человек. Однако это тоже является нарушением: в республике под запретом находятся любые мероприятия с численностью больше 50 человек.

Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин в свою очередь заявил, что администрация ничего не знала о проведении фестиваля – организаторы не оповестили. Владельцы базы отдыха, где прошел опен-эйр, были предупреждены «о недопустимости проведения данного мероприятия».

ИСТОЧНИК KP.RU