2020-07-21T14:50:49+03:00
Происшествия

«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль

Опен-эйр длился три дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: инстаграмфото: инстаграм
Изменить размер текста:

В Кушнаренковском районе Башкирии, несмотря на действующие ограничения из-за коронавируса, с 17 по 19 июля проходил массовый музыкальный фестиваль в формате опен-эйр. Об этом в своем инстаграме сообщил врач-хирург Глеб Глебов.

«На базе отдыха «Даниловский парк» у нас проходил опен-эйр «Зеркало», где собралось 2400 человек в условиях пандемии. Я не понимаю, о чем думают люди? О чем думает администрация? Как вообще могли допустить такое мероприятие в условиях пандемии, в условиях того, что в больницах уже нет практически свободных мест? – возмущается доктор. – Нельзя этого делать. Страдают близкие, умирают люди – бабушки, дедушки, а у нас пир во время чумы. Для чего рискую я? Для чего рискуют мои коллеги? Чтобы 2400 человек собирались в одном месте и заражали друг друга?»

«Башинформ» со ссылкой на очевидцев пишет, что на мероприятии было меньше участников – порядка 400 человек. Однако это тоже является нарушением: в республике под запретом находятся любые мероприятия с численностью больше 50 человек.

Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин в свою очередь заявил, что администрация ничего не знала о проведении фестиваля – организаторы не оповестили. Владельцы базы отдыха, где прошел опен-эйр, были предупреждены «о недопустимости проведения данного мероприятия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль
МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся ветре, грозе и граде
Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии
До осени 2021 года закрыт проезд на нескольких участках улицы в центре Уфы
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, с чем связан рост заболевших пневмонией
Уволилась главврач башкирской больницы, медсестер которой запирали в морге
Башкирию накрыло атмосферными фронтами с европейской территории страны
В Башкирии вынесли приговор мужчине, который убил молодую мать с малолетними детьми
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Банк ВТБ выпустил масштабное обновление приложения «Мой умный город»
«В этом сомнений у меня нет»: министр образования Башкирии рассказал, каким будет 1 сентября у школьников
ВТБ открыл новый офис обслуживания в городе Салават
Все инновации в одном окне!
В Башкирии учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат награды
Министр образования Башкирии о скандальном ЕГЭ по химии: Для меня сложностей не было!
В Минобре Башкирии рассказали, из-за чего аннулировались результаты ЕГЭ
СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки
Власти Уфы выбрали фирму, которая спроектирует муниципальный крематорий
Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Поведение скандальной башкирской общественницы возмутило пользователей соцсетей
Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»
Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село
Уфимец скончался в «скорой» после удара током
В Уфе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей после звонка от незнакомца