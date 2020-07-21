В Башкирии найден карантинный вредитель бахчевых культур

21 Июль 2020 2020-07-21T19:54:23+03:00

Подкарантинную продукцию выпустили в свободное обращение, так как для здоровья и жизни человека опасности не представляет.

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В Башкирию поступил опасный карантинный вредитель бахчевых культур дынная муха. Как сообщили в Башкирском референтном центре Россельхознадзора, ее нашли в продукции, которая поступила в регион из Казахстана.

- В ходе обследования ягод, выращенных в Туркестанской области соседнего государства, сотрудниками биологической лаборатории Испытательного центра учреждения, были найдены живые личинки дынной мухи. В соответствии с заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и фитосанитарными требованиями стран таможенного союза ЕАЭС вся партия – 22 тонны зараженной продукции, была обеззаражена фумигационным отрядом Башкирского референтного центра, - сообщили в ведомстве.

Подкарантинную продукцию выпустили в свободное обращение, так как для здоровья и жизни человека опасности не представляет.

ИСТОЧНИК KP.RU