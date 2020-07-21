2020-07-21T17:30:00+03:00
Авто

Сотрудникам ГИБДД Башкирии из-за коронавируса выделено 19 тысяч перчаток и 8800 перчаток

Каждый день они несут службу на более чем на 700 км километрах федеральных дорог и почти 200 км республиканских
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава ГИБДДД отметил, что вскоре поступят еще 5000 масок, 3300 перчаток и партия антисептика.Глава ГИБДДД отметил, что вскоре поступят еще 5000 масок, 3300 перчаток и партия антисептика.
Изменить размер текста:

Динар Гильмутдинов рассказал, как защищаются от коронавируса его подчиненные, которые несут службу на более чем на 700 км километрах федеральных дорог и почти 200 км республиканских.

С начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий дорожным полицейским выделили около 19 тысяч перчаток, 8100 одноразовых медицинских масок, более 700 многоразовых и 97 литров антисептика. Также глава ГИБДДД отметил, что вскоре поступят еще 5000 масок, 3300 перчаток и партия антисептика.

В жару инспекторы тоже дежурят – водитель и его пассажиры всегда могут обратиться к тем, у которых есть средства оперативной связи. Это особенно важно на удаленных или горных участках дорог. В каждом патрульном экипаже есть медицинские средства и повышенный запас питьевой воды для помощи участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве Башкирии рассказали, когда поликлиники начнут проводить плановый медосмотр
«Перестаньте названивать!»: Гульназ Асаеву и ее жениха атаковали вопросами про никах
Сотрудникам ГИБДД Башкирии из-за коронавируса выделено 19 тысяч перчаток и 8800 перчаток
В Уфе бармен на пляже спас двоих человек, ушедших под воду
В Уфе произошла очередная трагедия на воде: на глазах у родителей утонул ребенок
«Отключайте, других нет вариантов»: власти Уфы готовы лишить газоснабжения сотни жилых домов
«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль
МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся ветре, грозе и граде
Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии
До осени 2021 года закрыт проезд на нескольких участках улицы в центре Уфы
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, с чем связан рост заболевших пневмонией