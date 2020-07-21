Сотрудникам ГИБДД Башкирии из-за коронавируса выделено 19 тысяч перчаток и 8800 перчаток

21 Июль 2020 2020-07-21T17:30:00+03:00

Каждый день они несут службу на более чем на 700 км километрах федеральных дорог и почти 200 км республиканских

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Динар Гильмутдинов рассказал, как защищаются от коронавируса его подчиненные, которые несут службу на более чем на 700 км километрах федеральных дорог и почти 200 км республиканских.

С начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий дорожным полицейским выделили около 19 тысяч перчаток, 8100 одноразовых медицинских масок, более 700 многоразовых и 97 литров антисептика. Также глава ГИБДДД отметил, что вскоре поступят еще 5000 масок, 3300 перчаток и партия антисептика.

В жару инспекторы тоже дежурят – водитель и его пассажиры всегда могут обратиться к тем, у которых есть средства оперативной связи. Это особенно важно на удаленных или горных участках дорог. В каждом патрульном экипаже есть медицинские средства и повышенный запас питьевой воды для помощи участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU