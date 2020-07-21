МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся ветре, грозе и граде

21 Июль 2020 2020-07-21T14:33:50+03:00

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МЧС Башкирии опубликовало новое штормовое предупреждение. На этот раз спасатели сообщают о надвигающихся на республику грозах, граде и ливне. В некоторых районах прогнозируется шквалистое усиление ветра – до 15-20 метров в секунду.

В аварийном ведомстве рекомендуют соблюдать правила безопасности: при усилении ветра не стоит покидать помещение, стоять под линией электропередач, а также рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

«Если Вас настиг град, постарайтесь найти укрытие. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут», – предостерегли в МЧС.

По данным Башгидромета, грядущей ночью средняя температура воздуха в республике составит 14-19° (местами – до 9°), днем – 22-27°.

ИСТОЧНИК KP.RU