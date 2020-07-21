До осени 2021 года закрыт проезд на нескольких участках улицы в центре Уфы

21 Июль 2020 2020-07-21T13:33:41+03:00

Это связано с капитальным ремонтом дорог

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Уфимская администрация предупредила жителей о перекрытии нескольких участков улицы Советской до 30 сентября 2021 года. Ограничения, вступившие в силу 20 июля, введены из-за капитального ремонта дорог.

Полное перекрытие проезжей части улицы Советской установлено:

– на участке от улицы Октябрьской революции до детской музыкальной школы №1 (улица Ленина, 18);

– на участке от детской музыкальной школы №1 до улицы Пушкина (на время проведения работ по установке ливневок и замене асфальта);

– на участке от детской музыкальной школы №1 до улицы Пушкина;

– на местных проездах со стороны административных зданий на Советской, 18 и Пушкина, 95.

Кроме того, в период замены асфальта будет закрыт проезд на половине проезжей части по улице Пушкина (от Ленина до Цюрупы).

Администрация Уфы просит граждан отнестись с пониманием в введенным ограничениям и приносит извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU