Башкирию накрыло атмосферными фронтами с европейской территории страны

21 Июль 2020 2020-07-21T11:58:13+03:00

Пожалуй, никогда так не радовались прохладе и дождям с грозами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на это, в южных районах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

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«Ура, передышка» - именно так говорят жители Башкирии о погоде на улице после аномальной жары. Пожалуй, никогда так не радовались прохладе и дождям с грозами.

Так, по данным синоптиков облачная погода сохранится в регионе до конца июля. На резкую смену погоды повлияли атмосферные фронты с Европейской территории, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в республике сохранятся дожди, местами пройдут очень сильные, а также грозы и град. Ветер может достигать 20-25 м/с. Столбики термометров покажут +25, +23 градуса. К середине недели постепенное понижение температуры на 5-6 градусов.

Несмотря на это, в южных районах республики чрезвычайный класс пожароопасности – горящие леса до сих пор до конца не потушены.

ИСТОЧНИК KP.RU