Башкирию накрыло атмосферными фронтами с европейской территории страны
«Ура, передышка» - именно так говорят жители Башкирии о погоде на улице после аномальной жары. Пожалуй, никогда так не радовались прохладе и дождям с грозами.
Так, по данным синоптиков облачная погода сохранится в регионе до конца июля. На резкую смену погоды повлияли атмосферные фронты с Европейской территории, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, в республике сохранятся дожди, местами пройдут очень сильные, а также грозы и град. Ветер может достигать 20-25 м/с. Столбики термометров покажут +25, +23 градуса. К середине недели постепенное понижение температуры на 5-6 градусов.
Несмотря на это, в южных районах республики чрезвычайный класс пожароопасности – горящие леса до сих пор до конца не потушены.
ИСТОЧНИК KP.RU