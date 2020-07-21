2020-07-21T11:58:13+03:00
Общество

Башкирию накрыло атмосферными фронтами с европейской территории страны

Несмотря на это, в южных районах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Пожалуй, никогда так не радовались прохладе и дождям с грозами.Пожалуй, никогда так не радовались прохладе и дождям с грозами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Ура, передышка» - именно так говорят жители Башкирии о погоде на улице после аномальной жары. Пожалуй, никогда так не радовались прохладе и дождям с грозами.

Так, по данным синоптиков облачная погода сохранится в регионе до конца июля. На резкую смену погоды повлияли атмосферные фронты с Европейской территории, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в республике сохранятся дожди, местами пройдут очень сильные, а также грозы и град. Ветер может достигать 20-25 м/с. Столбики термометров покажут +25, +23 градуса. К середине недели постепенное понижение температуры на 5-6 градусов.

Несмотря на это, в южных районах республики чрезвычайный класс пожароопасности – горящие леса до сих пор до конца не потушены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль
МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся ветре, грозе и граде
Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии
До осени 2021 года закрыт проезд на нескольких участках улицы в центре Уфы
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, с чем связан рост заболевших пневмонией
Уволилась главврач башкирской больницы, медсестер которой запирали в морге
Башкирию накрыло атмосферными фронтами с европейской территории страны
В Башкирии вынесли приговор мужчине, который убил молодую мать с малолетними детьми
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Банк ВТБ выпустил масштабное обновление приложения «Мой умный город»
«В этом сомнений у меня нет»: министр образования Башкирии рассказал, каким будет 1 сентября у школьников
ВТБ открыл новый офис обслуживания в городе Салават
Все инновации в одном окне!
В Башкирии учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат награды
Министр образования Башкирии о скандальном ЕГЭ по химии: Для меня сложностей не было!
В Минобре Башкирии рассказали, из-за чего аннулировались результаты ЕГЭ
СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки
Власти Уфы выбрали фирму, которая спроектирует муниципальный крематорий
Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Поведение скандальной башкирской общественницы возмутило пользователей соцсетей
Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»
Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село
Уфимец скончался в «скорой» после удара током
В Уфе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей после звонка от незнакомца