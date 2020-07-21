Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек
На оперативке в уфимской администрации были оглашены данные по коронавирусу в Башкирии по состоянию на 21 июля.
По данным замначальника регионального Роспотребнадзора республики Зульфии Камаевой, за минувшие сутки COVID-19 подхватило 38 человек, 20 из которых – уфимцы.
С начала пандемии носителями инфекции стали 6386 человек (в столице – 2354). На 100 тысяч населения республики приходится 157,6 случая коронавируса. Показатель распространения заразы стабилизировался и составил 0,8.
За все время на ковид было проверено 479 тысяч жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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