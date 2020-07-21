2020-07-21T09:35:15+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек

За сутки инфекцию подхватили 38 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У 38 жителей Башкирии подтвердили коронавирус за минувшие суткиУ 38 жителей Башкирии подтвердили коронавирус за минувшие суткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На оперативке в уфимской администрации были оглашены данные по коронавирусу в Башкирии по состоянию на 21 июля.

По данным замначальника регионального Роспотребнадзора республики Зульфии Камаевой, за минувшие сутки COVID-19 подхватило 38 человек, 20 из которых – уфимцы.

С начала пандемии носителями инфекции стали 6386 человек (в столице – 2354). На 100 тысяч населения республики приходится 157,6 случая коронавируса. Показатель распространения заразы стабилизировался и составил 0,8.

За все время на ковид было проверено 479 тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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