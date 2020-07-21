Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»

21 Июль 2020 2020-07-21T08:28:17+03:00

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Стало известно, по какой причине затягивается строительство крупнейшего уфимского объекта – соборной мечети «Ар-Рахим». Как рассказал «Башкирскому спутниковому телевидению» председатель духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин, это связано с финансовыми проблемами и «различными рабочими нюансами», поскольку проект «крупный и сложный». Тем не менее «строительство медленно, но продвигается».

«Теперь мы ждем как раз-таки вопрос решения с уголками для минаретов [башен мечети], – рассказал Биргалин. – Пока мы минареты не закончим, мы не можем приступить к следующему этапу – облицовке самого здания мечети».

«Ар-Рахим» будет облицована белым греческим мрамором. Пока материал находится в пути, рабочие подготавливают фасад. В залах установят систему теплого пола. Как раз сейчас строители проводят необходимые коммуникации.

Напомним, строительство мечети началось еще в нулевых. Затем проект был заморожен из-за финансовых проблем. В 2019 году глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «Ар-Рахим» обзавелась новыми инвесторами, которые выделят 100 млн рублей. В этом году появилась информация, что проект планируется завершить к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU