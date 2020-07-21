2020-07-21T08:28:17+03:00
Общество

Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»

Возведение самого известного долгостроя Башкирии продолжается
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
"Ар-Рахим" - главный долгострой Башкирии"Ар-Рахим" - главный долгострой Башкирии
Изменить размер текста:

Стало известно, по какой причине затягивается строительство крупнейшего уфимского объекта – соборной мечети «Ар-Рахим». Как рассказал «Башкирскому спутниковому телевидению» председатель духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин, это связано с финансовыми проблемами и «различными рабочими нюансами», поскольку проект «крупный и сложный». Тем не менее «строительство медленно, но продвигается».

«Теперь мы ждем как раз-таки вопрос решения с уголками для минаретов [башен мечети], – рассказал Биргалин. – Пока мы минареты не закончим, мы не можем приступить к следующему этапу – облицовке самого здания мечети».

«Ар-Рахим» будет облицована белым греческим мрамором. Пока материал находится в пути, рабочие подготавливают фасад. В залах установят систему теплого пола. Как раз сейчас строители проводят необходимые коммуникации.

Напомним, строительство мечети началось еще в нулевых. Затем проект был заморожен из-за финансовых проблем. В 2019 году глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «Ар-Рахим» обзавелась новыми инвесторами, которые выделят 100 млн рублей. В этом году появилась информация, что проект планируется завершить к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат награды
Министр образования Башкирии о скандальном ЕГЭ по химии: Для меня сложностей не было!
В Минобре Башкирии рассказали, из-за чего аннулировались результаты ЕГЭ
СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки
Власти Уфы выбрали фирму, которая спроектирует муниципальный крематорий
Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Поведение скандальной башкирской общественницы возмутило пользователей соцсетей
Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»
Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село
Уфимец скончался в «скорой» после удара током
В Уфе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей после звонка от незнакомца