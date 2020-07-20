В Москве 29-летняя уроженка Башкирии выпала с 11 этажа, когда мыла окна
В Москве из-за роковой случайности погибла уроженка Башкирии. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все произошло еще днем 11 июля. 29-летняя Айгуль М. мыла окна в своей квартире на 11 этаже, но оступилась и полетела вниз с огромной высоты. От удара и полученных травм молодая женщина погибла мгновенно. Прохожие вызвали скорую, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть несчастной.
- Сейчас обстоятельства падения молодой женщины из окна проверяют сотрудники следственного комитета. Тело направлено в судебный морг, - добавил собеседник «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU