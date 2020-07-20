2020-07-20T20:00:58+03:00
Происшествия

В Москве 29-летняя уроженка Башкирии выпала с 11 этажа, когда мыла окна

Молодая женщина погибла мгновенно
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Прибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть молодой женщиныПрибывшим медикам оставалось только зафиксировать смерть молодой женщиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Москве из-за роковой случайности погибла уроженка Башкирии. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все произошло еще днем 11 июля. 29-летняя Айгуль М. мыла окна в своей квартире на 11 этаже, но оступилась и полетела вниз с огромной высоты. От удара и полученных травм молодая женщина погибла мгновенно. Прохожие вызвали скорую, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть несчастной.

- Сейчас обстоятельства падения молодой женщины из окна проверяют сотрудники следственного комитета. Тело направлено в судебный морг, - добавил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве 29-летняя уроженка Башкирии выпала с 11 этажа, когда мыла окна
Вильдан Шамсутдинов – жених певицы Гульназ Асаевой: биография, что о нем известно
В Башкирии грузовой поезд сбил 17-летнюю студентку
Волонтеры прекратили искать пропавшую 29-летнюю уфимку
Произошел конфликт из-за девушки: подробности жестокого убийства уфимца в центре города
Молодого уфимца задержали по подозрению в убийстве мужчины на оживленной улице в центре города
В Башкирии прекратили поиски семьи с маленьким ребенком
В Башкирии оспариваются результаты аукциона по отбору подрядчика для строительства спиртзавода
«Бессмертный полк 2020» в Башкирии перенесли: стало известно, на какую дату
Почти половина проверенных аттракционов в Башкирии оказалась небезопасной
Власти Башкирии назвали проблему, которая «подрывает имидж региона»
Жительница Башкирии зарезала мужа, защищаясь от него
Уфимка заявила в полицию о пропаже мэра Ульфата Мустафина, потому что он перестал отвечать ей в WhatsApp
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом усилении ветра, грозе и ливнях
Власти Башкирии не видят оснований для ослабления режима повышенной готовности по коронавирусу
Бывший главврач Белорецкой ЦРБ продолжит карьеру на руководящем посту в Минздраве
«Нам нужны добровольцы!»: родные пропавшей 10-летней девочки из Башкирии просят помощи в поисках
Житель Башкирии зарезал двоих человек в общежитии и скрылся с места преступления
В Башкирии умерла 21-летняя девушка, которая впала в кому после аварии с грузовиком
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Башкирии в соцсетях