В Башкирии грузовой поезд сбил 17-летнюю студентку
В Башкирии 17-летняя студентка погибла под колесами грузового поезда. Все произошло накануне в Альшеевском районе республики, на 1508-м километре железной дороги, неподалеку от станции Раевка. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» девушка перебегала железнодорожные пути прямо перед поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но многотонная махина все же зацепила подростка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Погибшей оказалась 17-летняя жительница села Раевский Эльвира С. (имя несовершеннолетней изменено – Ред.) Девушка училась на первом курсе политехнического колледжа. Почему она решила перебежать пути прямо перед поездом и другие обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU