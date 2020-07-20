2020-07-20T19:03:44+03:00
Происшествия

В Башкирии грузовой поезд сбил 17-летнюю студентку

От полученных травм девушка скончалась на месте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии 17-летняя студентка погибла под колесами грузового поезда. Все произошло накануне в Альшеевском районе республики, на 1508-м километре железной дороги, неподалеку от станции Раевка. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» девушка перебегала железнодорожные пути прямо перед поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но многотонная махина все же зацепила подростка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Погибшей оказалась 17-летняя жительница села Раевский Эльвира С. (имя несовершеннолетней изменено – Ред.) Девушка училась на первом курсе политехнического колледжа. Почему она решила перебежать пути прямо перед поездом и другие обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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