В Уфе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей после звонка от незнакомца

21 Июль 2020 2020-07-20T19:59:52+03:00

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В Уфе 69-летняя горожанка стала жертвой телефонного мошенника и потеряла более полумиллиона рублей.

По данным собственного источника «КП-Уфа», пенсионерка пришла в отдел полиции с заявлением утром 17 июля. Правоохранителям она рассказала, что накануне вечером с разных номеров ей названивал мужчина, который представился «старшим сотрудников отдела безопасности» крупного банка.

В ходе беседы незнакомец убедил пожилую женщину в том, что с ее накопительного счета пытаются украсть деньги и их срочно нужно перевести на банковскую карту. Наивная пенсионерка последовала всем инструкциям мошенника и продиктовала ему коды подтверждений. В конечном итоге она потеряла все свои сбережения – более шестисот тысяч рублей.

Полицейские приняли заявление пенсионерки и возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU