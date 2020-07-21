2020-07-20T20:00:39+03:00
Происшествия

Уфимец скончался в «скорой» после удара током

Он подключал высоковольтные провода к строящемуся дому
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель башкирской столицы скончался в карете скорой помощи после удара током. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Все случилось вечером 17 июля на территории строящегося дома в одном из поселков Благовещенского района. 34-летний инженер из башкирской столицы согласился помочь местному жителю с подключением высоковольтных проводов. Во время этой работы мужчину ударило электрическим разрядом.

Находившиеся поблизости очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оперативно приехали на место происшествия и погрузили пострадавшего в машину, однако до больницы живым он так и не доехал – от полученных повреждений уфимец скончался в реанимобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат награды
Министр образования Башкирии о скандальном ЕГЭ по химии: Для меня сложностей не было!
В Минобре Башкирии рассказали, из-за чего аннулировались результаты ЕГЭ
СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 10-летней девочки
Власти Уфы выбрали фирму, которая спроектирует муниципальный крематорий
Число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 6386 человек
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Поведение скандальной башкирской общественницы возмутило пользователей соцсетей
Стало известно, почему затягивается строительство уфимской мечети «Ар-Рахим»
Ляйсан Утяшева вернулась в родное башкирское село
Уфимец скончался в «скорой» после удара током
В Уфе пенсионерка лишилась более полумиллиона рублей после звонка от незнакомца