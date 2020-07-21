Уфимец скончался в «скорой» после удара током
Житель башкирской столицы скончался в карете скорой помощи после удара током. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Все случилось вечером 17 июля на территории строящегося дома в одном из поселков Благовещенского района. 34-летний инженер из башкирской столицы согласился помочь местному жителю с подключением высоковольтных проводов. Во время этой работы мужчину ударило электрическим разрядом.
Находившиеся поблизости очевидцы вызвали скорую помощь. Медики оперативно приехали на место происшествия и погрузили пострадавшего в машину, однако до больницы живым он так и не доехал – от полученных повреждений уфимец скончался в реанимобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU