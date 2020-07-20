Молодого уфимца задержали по подозрению в убийстве мужчины на оживленной улице в центре города

20 Июль 2020 2020-07-20T17:16:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в убийстве местного жителя. Инцидент произошел вечером 18 июля на проспекте Октября.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», труп 32-летнего мужчины с тремя ножевыми ранением в области груди и поясницы был обнаружен рядом с остановкой «Спортивной». По одной из версий, погибшего закололи ножом в ходе уличной потасовки. Чтобы найти предполагаемого убийцу, правоохранители вводили операцию «Квадрат».

Главным подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний уфимец. Оперативники смогли найти его и задержать. Парня доставили в отдел полиции, однако признательные показания он давать отказался. Тем не менее молодого человека было решено оставить под стражей, в его квартире проводился обыск. Известно, что ранее он проходил по двум уголовным статьям: за кражу и за оскорбление представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU