2020-07-20T15:56:53+03:00
Общество

Строительство нового спиртзавода в Башкирии приостановлено по решению ФАС

Антимонопольная служба признала обоснованной жалобу на результаты аукциона по отбору подрядчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ФАС Россиифото: ФАС России
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ФАС Башкирии приостановила строительство нового спиртзавода «Башспирта» в Уфимском районе. Антимонопольная служба признала обоснованной жалобу «Фирмы СУ-10» на результаты аукциона по отбору подрядчика. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

В своем обращении к надзорному ведомству строительная компания заявила, что проектная документация заказчика была представлено не в полном объеме, а некоторые виды и объемы прописанных в ней работ «фактически выполнены силами заявителя».

«Башспирт» в свою очередь с жалобой не согласился, сославшись на то, что доводы заявителя не конкретизированы. Заказчик обжаловать предписание ФАС об устранении «допущенных нарушений путем отмены закупки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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