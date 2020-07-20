2020-07-20T16:27:14+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски семьи с маленьким ребенком

Семья Шарифуллиных пропала по пути на сплав
ирина зимина
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В Башкирии прекратили поиски семьи с маленьким ребенкомВ Башкирии прекратили поиски семьи с маленьким ребенком
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17-го июля в отдел полиции в Деме в Уфе обратились с заявлением о пропаже целой семьи, которая уехала отдыхать и пропала. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа». Оказалось, что семья Шарифуллиных, муж, жена и 10-летняя дочь, еще 14-го числа отправились на сплав в Бурзянский район. В какой-то момент они перестали выходить на связь, и обеспокоенные родные заявили в полицию.

Благо, ничего страшного не случилось – накануне поиски были прекращены в связи с тем, что семья связалась с родственниками. Вероятно, в диких местах не ловит мобильная связь, и супруги не могли предупредить родных, что у них все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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