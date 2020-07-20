Почти половина проверенных аттракционов в Башкирии оказалась небезопасной
Гостехнадзор проверил 351 развлекательное сооружение
Гостехнадзор проверил аттракционыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Гостехнадзор проверил в Башкирии 351 аттракцион – техническое освидетельствование прошла только половина из них. Об этом на совещании в правительстве республики сообщил начальник надзорного ведомства Ринат Галимов.
Всего в регионе установлен 4 151 аттракцион, в том числе 34 – с высокой степенью потенциального риска, 99 – со средней и 218 – с низкой. Остальные 3 800 конструкций все еще находятся на проверке.
Больше всего аттракционов прошло проверку в Стерлитамаке (52 из 57, или 92%), Уфе (57 из 90, или 64%) и Белебеевском районе (27 из 49, или 55%).
ИСТОЧНИК KP.RU