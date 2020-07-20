Жительница Башкирии зарезала мужа, защищаясь от него

20 Июль 2020 2020-07-20T12:59:57+03:00

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23-летняя жительница Туймазов зарезала супруга, который пытался ее избить.

Жуткая драма разыгралась в одной из квартир многоэтажки в Туймазах поздней ночью 20 июля. Известно, что в ней проживали молодожены с ребенком. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что, по предварительной информации, 23-летний супруг набросился на жену и попытался ее избить. Защищаясь, женщина схватила нож и ударила мужа прямо в сердце – ранение оказалось смертельным.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали молодую женщину. Свою вину она признала. С места происшествия сыщики изъяли окровавленный нож.

ИСТОЧНИК KP.RU