Жительница Башкирии зарезала мужа, защищаясь от него
23-летняя жительница Туймазов зарезала супруга, который пытался ее избить.
Жуткая драма разыгралась в одной из квартир многоэтажки в Туймазах поздней ночью 20 июля. Известно, что в ней проживали молодожены с ребенком. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что, по предварительной информации, 23-летний супруг набросился на жену и попытался ее избить. Защищаясь, женщина схватила нож и ударила мужа прямо в сердце – ранение оказалось смертельным.
Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали молодую женщину. Свою вину она признала. С места происшествия сыщики изъяли окровавленный нож.
ИСТОЧНИК KP.RU