МЧС Башкирии предупредило о шквалистом усилении ветра, грозе и ливнях
На смену жаре придет ненастная погода
Местами по республике пройдут кратковременные дожди и ливни
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МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение: в республике ожидается усиление ветра, грозы и ливни.
По данным аварийной службы, в ближайшие сутки в регионе будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, ночью по северо-востоку ожидаются локальные ливни. Ветер северо-восточного и восточного направлений при грозе может усилиться – до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°, по югу до 34°.
Местами в южных районах республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU