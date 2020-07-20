Власти Башкирии не видят оснований для ослабления режима повышенной готовности по коронавирусу
Власти Башкирии не планируют вносить послабления в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии COVID-19. Руководитель региона Радий Хабиров отметил, что ситуация с инфекцией остается тревожной. Несмотря на общее снижение смертности и заболеваемости, «коронавирус никуда не ушел» и в республике фиксируется «несколько десятков заболевших каждый день».
«Мы констатируем, что соблюдение масочного режима слабеет. Мириться с этим нельзя, – подчеркнул Хабиров на оперативном совещании в правительстве. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Давайте вместе подумаем, как это сделать».
ИСТОЧНИК KP.RU
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