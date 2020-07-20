2020-07-20T12:07:48+03:00
Общество

Власти Башкирии не видят оснований для ослабления режима повышенной готовности по коронавирусу

Глава республики заявил, что ковид «никуда не ушел», а вот «соблюдение масочного режима слабеет»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Власти Башкирии не планируют вносить послабления в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии COVID-19. Руководитель региона Радий Хабиров отметил, что ситуация с инфекцией остается тревожной. Несмотря на общее снижение смертности и заболеваемости, «коронавирус никуда не ушел» и в республике фиксируется «несколько десятков заболевших каждый день».

«Мы констатируем, что соблюдение масочного режима слабеет. Мириться с этим нельзя, – подчеркнул Хабиров на оперативном совещании в правительстве. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Давайте вместе подумаем, как это сделать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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