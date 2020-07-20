Житель Башкирии зарезал двоих человек в общежитии

20 Июль 2020 2020-07-20T11:38:47+03:00

Мужчина набросился на своих приятелей после совместных посиделок

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В башкирском городе Октябрьском местный житель зарезал двоих человек в общежитии. Инцидент произошел в минувшую субботу, 18 июля. О преступлении рассказали в следственном комитете.

Правоохранители узнали о происшествии через медиков городской больницы. В медучреждение поступили трое мужчин с ножевыми ранениями, двое из них скончались.

Оперативники разыскали подозреваемого – им оказался 46-летний горожанин. Следователи смогли восстановить последовательность событий того злополучного дня.

«Компания мужчин распивала спиртные напитки с малознакомым им подозреваемым в комнате общежития. Во время распития между потерпевшими и подозреваемым произошла ссора, после которой подозреваемый ушел из комнаты, однако, вскоре вернулся с ножом и нанес троим потерпевшим ножевые ранения», – сообщили в СК. – После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия».

Как итог – двое мужчин 41 и 36 лет скончались в больнице, 31-летний потерпевший с более легким ранением выжил. После оказания помощи его отпустили домой.

- Следственно-оперативная группа срочно выехала на место происшествия в общежитие. Уголовным розыском, совместно с экспертами-криминалистами установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 46-летний житель города Октябрьского. Оперативниками мужчина был доставлен в отдел полиции, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По факту двойного убийства городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU