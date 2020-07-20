Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Башкирии в соцсетях

20 Июль 2020 2020-07-20T09:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, на что чаще всего жаловались жители республики в социальных сетях. Начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала об итогах работы системы «Инцидент-менеджмент» за первые шесть месяцев 2020 года. За этот период было зарегистрировано более 25 тысяч обращений граждан (за аналогичный отрезок 2019 года больше – 34 тысячи).

«Стало обращений меньше, но не стало легче – скажу честно, потому что обращения поменяли качество: если раньше люди говорили «ввинтите мне лампочку в подъезде», то теперь говорят «ввинтите мне лампочку, отремонтируйте подъезд и содержите его в полном порядке», – отметила Прочаковская.

Чиновница представила топ тем по статистике обращений в «Инцидент-менеджмент». Чаще всего жители жалуются на дороги (4602 обращения), ЖКХ (3493), благоустройство (2811), социальное обслуживание и защита (2016), здравоохранение (1895), коронавирус (1749), общественный транспорт (1320), образование (1236).

«Если посмотреть статистику тем, то у нас по транспорту снижается количество обращений, из-за пандемии коронавируса увеличилось количество обращений, которые касаются социального обслуживания, здравоохранения, образования», – пояснила Прочаковская.

Она также отметила рост обращений по общественному транспорту. По словам чиновницы, увеличение жалоб в этой категории связано с темой соблюдения самоизоляции: ношение масок в автобусах, расстояние между пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU