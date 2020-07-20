2020-07-20T09:07:32+03:00
Происшествия

В Башкирии за неделю во время купания утонуло 35 человек

Среди них двое детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за прошлую неделю во время купания на водоемах утонуло 35 человек, среди которых двое детей. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Он отметил, что сейчас ведутся поиски еще четырех человек, предположительно погибших на воде.

За тот же период сотрудники аварийной службы спасли 68 отдыхавших на реках и озерах, в том числе 34 ребенка.

Напомним, несчастные случаи с детьми были зафиксированы 15 и 18 июля. Погибли два мальчика пяти и шести лет. Они отдыхали вместе с родными на необорудованных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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